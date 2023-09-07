В Кривом Роге разоблачили информатора РФ, который "сливал" направления полетов авиации ВСУ
Служба безопасности Украины разоблачила в Кривом Роге российского информатора. Он "сливал" врагу направления полетов боевой авиации ВСУ.
Об этом сообщает СБУ.
Задержание информатора РФ
"Служба безопасности разоблачила еще одного информатора, который собирал информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задания на фронте.
Полученную информацию фигурант отправлял через социальную сеть "Вконтакте" в виде фото с координатами.
По данным следствия, информатором РФ оказался житель Кривого Рога, который после начала полномасштабного вторжения начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны.
"Он вышел на свою знакомую из города Краснодар, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях воздушных атак РФ могли попасть к оккупантам", — говорится в сообщении.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника обнаружена компьютерная техника, которую он использовал для распространения информации об украинских военных.
Также правоохранители изъяли в его доме запретную символику коммунистического режима.
Как накажут злоумышленника
Следователи СБУ объявили фигуранту подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);
- ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала агента-снайпера РФ, готовившего покушение на командование ВСУ в Запорожской области. Накануне были задержаны два лидера вражеской группировки, а позже был обнаружен их соучастник, который хранил оружие и боеприпасы под кроватью своей 6-летней дочери в домашних условиях.