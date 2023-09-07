Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Кривом Роге разоблачили информатора РФ, который "сливал" направления полетов авиации ВСУ arrow

В Кривом Роге разоблачили информатора РФ, который "сливал" направления полетов авиации ВСУ

7 сентября 2023 12:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Кривом Роге разоблачили информатора РФ, который "сливал" направления полетов авиации ВСУ
Авиация ВСУ. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины разоблачила в Кривом Роге российского информатора. Он "сливал" врагу направления полетов боевой авиации ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Задержание информатора РФ

"Служба безопасности разоблачила еще одного информатора, который собирал информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задания на фронте.

Полученную информацию фигурант отправлял через социальную сеть "Вконтакте" в виде фото с координатами.

По данным следствия, информатором РФ оказался житель Кривого Рога, который после начала полномасштабного вторжения начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны.

Информатор РФ, задержанный в Кривом Роге
Задержанный информатор РФ. Фото: СБУ

"Он вышел на свою знакомую из города Краснодар, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях воздушных атак РФ могли попасть к оккупантам", — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника обнаружена компьютерная техника, которую он использовал для распространения информации об украинских военных.

Переписка российского информатора из Кривого Рога с врагом
Переписка российского информатора с врагом. Фото: СБУ

Также правоохранители изъяли в его доме запретную символику коммунистического режима.

Как накажут злоумышленника

Следователи СБУ объявили фигуранту подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);
  • ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала агента-снайпера РФ, готовившего покушение на командование ВСУ в Запорожской области. Накануне были задержаны два лидера вражеской группировки, а позже был обнаружен их соучастник, который хранил оружие и боеприпасы под кроватью своей 6-летней дочери в домашних условиях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз