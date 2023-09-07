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У Кривому Розі викрили інформатора РФ, який "зливав" напрямки польотів авіації ЗСУ

7 вересня 2023 12:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кривому Розі викрили інформатора РФ, який "зливав" напрямки польотів авіації ЗСУ
Авіація ЗСУ. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України викрила у Кривому Розі російського інформатора. Він "зливав" ворогу напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання інформатора РФ

"Служба безпеки викрила ще одного інформатора, який збирав інформацію про переміщення Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині", — йдеться у повідомленні.

Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гелікоптерів ЗСУ, які виконували завдання на фронті.

Отриману інформацію фігурант надсилав через соціальну мережу "Вконтакте" у вигляді фото з координатами.

За даними слідства, інформатором РФ виявився мешканець Кривого Рогу, який після початку повномасштабного вторгнення почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони.

Інформатор РФ, якого затримали у Кривому Розі
Затриманий інформатор РФ. Фото: СБУ

"Він вийшов на свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак РФ могли потрапити до окупантів", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника виявлено комп'ютерну техніку, які він використовував для поширення інформації про українських військових.

Листування російського інформатора з Кривого Рогу з ворогом
Листування російського інформатора з ворогом. Фото: СБУ

Також правоохоронці вилучили в його помешканні заборонену символіку комуністичного режиму.

Як покарають зловмисника

Слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);
  • ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. 

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента-снайпера РФ, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області. Напередодні було затримано двох лідерів ворожого угруповання, а пізніше було виявлено їхнього співучасника, який зберігав зброю та боєприпаси під ліжком своєї 6-річної доньки в домашніх умовах.

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