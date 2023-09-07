У Кривому Розі викрили інформатора РФ, який "зливав" напрямки польотів авіації ЗСУ
Служба безпеки України викрила у Кривому Розі російського інформатора. Він "зливав" ворогу напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.
Про це повідомляє СБУ.
Затримання інформатора РФ
"Служба безпеки викрила ще одного інформатора, який збирав інформацію про переміщення Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині", — йдеться у повідомленні.
Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гелікоптерів ЗСУ, які виконували завдання на фронті.
Отриману інформацію фігурант надсилав через соціальну мережу "Вконтакте" у вигляді фото з координатами.
За даними слідства, інформатором РФ виявився мешканець Кривого Рогу, який після початку повномасштабного вторгнення почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони.
"Він вийшов на свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак РФ могли потрапити до окупантів", — йдеться у повідомленні.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисника виявлено комп'ютерну техніку, які він використовував для поширення інформації про українських військових.
Також правоохоронці вилучили в його помешканні заборонену символіку комуністичного режиму.
Як покарають зловмисника
Слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);
- ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента-снайпера РФ, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області. Напередодні було затримано двох лідерів ворожого угруповання, а пізніше було виявлено їхнього співучасника, який зберігав зброю та боєприпаси під ліжком своєї 6-річної доньки в домашніх умовах.