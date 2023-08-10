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В Киеве злоумышленники переправляли поддельные лекарства для онкобольных из России в Украину

10 августа 2023 12:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве злоумышленники переправляли поддельные лекарства для онкобольных из России в Украину
В Киеве злоумышленники переправляли поддельное лекарство для онкобольных из России в Украину. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице директор и два фармацевта одной из аптек скрыто переправляли фальсифицированные лекарства для онкобольных из РФ и Ближнего Востока в Украину. Это им приносило более миллиона гривен прибыли каждую неделю.

Об этом сообщает полиция Киева .

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Детали дела

По данным следствия, фигурантами дела оказались два фармацевта из Киевской области и Харькова, а также директор аптеки из Киевщины. Фальсифицированное лекарство продавали через Интернет-сайты.

"Во время обысков по местам проживания и работы фигурантов в Киевской области и Харькове правоохранители изъяли более 60 наименований различных лекарственных средств, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, автомобиль и деньги, полученные от преступной деятельности", — говорят в полиции.

Наказание горе-бизнесменам

Правоохранители сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

 

В Киеве злоумышленники переправляли поддельное лекарство для онкобольных из России в Украину. Фото: полиция Киева

 

В Киеве злоумышленники переправляли поддельное лекарство для онкобольных из России в Украину. Фото: полиция Киева

 

В Киеве злоумышленники переправляли поддельное лекарство для онкобольных из России в Украину. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что головная боль – это очень популярная проблема, которую люди пытаются убрать таблетками, но не всегда лекарство может оказаться под рукой. Поэтому следует знать, как можно избавиться от головной боли, которая вызывает сильный дискомфорт, без медицинских препаратов .

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