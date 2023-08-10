В Киеве злоумышленники переправляли поддельные лекарства для онкобольных из России в Украину

В Киеве злоумышленники переправляли поддельное лекарство для онкобольных из России в Украину. Фото: полиция Киева

В столице директор и два фармацевта одной из аптек скрыто переправляли фальсифицированные лекарства для онкобольных из РФ и Ближнего Востока в Украину. Это им приносило более миллиона гривен прибыли каждую неделю.

Об этом сообщает полиция Киева .

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Детали дела

По данным следствия, фигурантами дела оказались два фармацевта из Киевской области и Харькова, а также директор аптеки из Киевщины. Фальсифицированное лекарство продавали через Интернет-сайты.

"Во время обысков по местам проживания и работы фигурантов в Киевской области и Харькове правоохранители изъяли более 60 наименований различных лекарственных средств, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, автомобиль и деньги, полученные от преступной деятельности", — говорят в полиции.

Наказание горе-бизнесменам

Правоохранители сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В Киеве злоумышленники переправляли поддельное лекарство для онкобольных из России в Украину. Фото: полиция Киева

В Киеве злоумышленники переправляли поддельное лекарство для онкобольных из России в Украину. Фото: полиция Киева

В Киеве злоумышленники переправляли поддельное лекарство для онкобольных из России в Украину. Фото: полиция Киева

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