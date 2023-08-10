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У Києві зловмисники переправляли підроблені ліки для онкохворих з Росії в Україну

10 серпня 2023 12:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві зловмисники переправляли підроблені ліки для онкохворих з Росії в Україну
У Києві зловмисники переправляли підроблені ліки для онкохворих з Росії в Україну. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці директор та двоє фармацевтів однієї з аптек приховано переправляли фальсифіковані ліки для онкохворих з РФ та Близького Сходу до України. Це їм приносило понад мільйон гривень прибутку кожного тижня.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі справи

За даними слідства, фігурантами справи виявилися двоє фармацевтів з Київської області та Харкова, а також директор аптеки з Київщини. Фальсифіковані ліки продавали через Інтернет-сайти.

"Під час обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів у Київській області та Харкові правоохоронці вилучили понад 60 найменувань різноманітних лікарських засобів, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, автомобіль та гроші, отримані від злочинної діяльності", — кажуть у поліції.

Покарання горе-бізнесменам

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

 

У Києві зловмисники переправляли підроблені ліки для онкохворих з Росії в Україну. Фото: поліція Києва

 

У Києві зловмисники переправляли підроблені ліки для онкохворих з Росії в Україну. Фото: поліція Києва

 

У Києві зловмисники переправляли підроблені ліки для онкохворих з Росії в Україну. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що головний біль — це дуже популярна проблема, яку люди намагаються прибрати таблетками, але не завжди ліки можуть виявитися під рукою. Тому варто знати, як можна позбутися головного болю, який викликає сильний дискомфорт, без медичних препаратів.

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