У Києві зловмисники переправляли підроблені ліки для онкохворих з Росії в Україну. Фото: поліція Києва

У столиці директор та двоє фармацевтів однієї з аптек приховано переправляли фальсифіковані ліки для онкохворих з РФ та Близького Сходу до України. Це їм приносило понад мільйон гривень прибутку кожного тижня.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі справи

За даними слідства, фігурантами справи виявилися двоє фармацевтів з Київської області та Харкова, а також директор аптеки з Київщини. Фальсифіковані ліки продавали через Інтернет-сайти.

"Під час обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів у Київській області та Харкові правоохоронці вилучили понад 60 найменувань різноманітних лікарських засобів, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, автомобіль та гроші, отримані від злочинної діяльності", — кажуть у поліції.

Покарання горе-бізнесменам

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У Києві зловмисники переправляли підроблені ліки для онкохворих з Росії в Україну. Фото: поліція Києва

У Києві зловмисники переправляли підроблені ліки для онкохворих з Росії в Україну. Фото: поліція Києва

У Києві зловмисники переправляли підроблені ліки для онкохворих з Росії в Україну. Фото: поліція Києва

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