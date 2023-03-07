В Киеве задержали дезертира из СБУ, который восемь лет скрывался от следствия

Задержанный отказался выполнять приказ руководства в 2014 году

Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ задержали в Киеве бывшего сотрудника управления Службы безопасности Украины в Луганской области. Мужчина более восьми лет скрывался от следствия по делу по факту дезертирства.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Подробности

Как отмечается в сообщении, в 2014 году после российского вторжения в Луганскую область фигурант не выполнил приказ руководства о передислокации и остался во временно оккупированном Алчевске.

"Через некоторое время бывший правоохранитель выехал из так называемой "лнр" на подконтрольную Украине территорию. Однако, чтобы уклониться от уголовной ответственности, он скрывался, ограничив свое передвижение даже по улице. Он решил, что в большом городе легче потеряться и поселился в столице", — рассказали в ведомстве.

Задержание и обыск

Сотрудники ДБР совместно с СБУ задержали подозреваемого в Киеве. При обыске по его месту жительства изъяты мобильные телефоны и копии документов.

В настоящее время фигурант проверяется на причастность к сотрудничеству с представителями россии и незаконными вооруженными формированиями "ЛНР".

Эксправохранителю сообщили о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Как отмечается в сообщении, с начала 2023 года следователи ДБР уже завершили специальное досудебное расследование в отношении еще 9 сотрудников Службы — дезертиров, которые остались в 2014 году на временно оккупированной территории Луганской области.

Напомним, ранее СБУ совместно с ДБР разоблачили сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области. Он проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.