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У Києві затримали дезертира із СБУ, який вісім років ховався від слідства

7 березня 2023 12:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Затриманий відмовився виконувати наказ керівництва у 2014 році
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали у Києві колишнього співробітника управління Служби безпеки України в Луганської області. Чоловік понад вісім років переховувався від слідства у справі за фактом дезертирства.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань

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Подробиці

Як зазначається у повідомленні, у 2014 році після російського вторгнення до Луганської області фігурант не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився у тимчасово окупованому місті Алчевську.

"Через деякий час колишній правоохоронець виїхав з так званої "лнр" на підконтрольну Україні територію. Однак, аби ухилитися від кримінальної відповідальності він переховувався, обмеживши своє пересування навіть вулицею. Він вирішив, що у великому місті легше загубитись і оселився в столиці",  розповіли у відомстві. 

Затримання і обшук

Працівники ДБР спільно з СБУ затримали підозрюваного у Києві. Під час обшуку за його місцем проживання вилучені мобільні телефони та копії документів.

Наразі фігурант перевіряється на причетність до співпраці з представниками рф та незаконними збройними формуваннями "лнр".

Експравоохоронцю повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Як зазначається у повідомленні, з початку 2023 року слідчі ДБР вже завершили спеціальне досудове розслідування стосовно ще 9 співробітників Служби — дезертирів, які у 2014 році залишилися на тимчасово окупованій території Луганської області.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з ДБР викрили співробітника одного із підрозділів Служби у Запорізькій області. Він проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.

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