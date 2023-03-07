У Києві затримали дезертира із СБУ, який вісім років ховався від слідства
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали у Києві колишнього співробітника управління Служби безпеки України в Луганської області. Чоловік понад вісім років переховувався від слідства у справі за фактом дезертирства.
Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.
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Подробиці
Як зазначається у повідомленні, у 2014 році після російського вторгнення до Луганської області фігурант не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився у тимчасово окупованому місті Алчевську.
"Через деякий час колишній правоохоронець виїхав з так званої "лнр" на підконтрольну Україні територію. Однак, аби ухилитися від кримінальної відповідальності він переховувався, обмеживши своє пересування навіть вулицею. Він вирішив, що у великому місті легше загубитись і оселився в столиці", — розповіли у відомстві.
Затримання і обшук
Працівники ДБР спільно з СБУ затримали підозрюваного у Києві. Під час обшуку за його місцем проживання вилучені мобільні телефони та копії документів.
Наразі фігурант перевіряється на причетність до співпраці з представниками рф та незаконними збройними формуваннями "лнр".
Експравоохоронцю повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.
Як зазначається у повідомленні, з початку 2023 року слідчі ДБР вже завершили спеціальне досудове розслідування стосовно ще 9 співробітників Служби — дезертирів, які у 2014 році залишилися на тимчасово окупованій території Луганської області.
Нагадаємо, раніше СБУ спільно з ДБР викрили співробітника одного із підрозділів Служби у Запорізькій області. Він проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.