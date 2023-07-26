В Киеве разоблачили преступную группу, которая делала фальшивые документы от МВД

Человек в наручниках. Иллюстративная фотография: google. com

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении трем лицам, которые делали фейковые документы — именно такие, которые выдают подразделения МВД Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Детали дела

Как сообщают правоохранители, жители Киева, Киевщины и Хмельницкой области изготовляли фальшивые документы, выдаваемые подразделениями МВД Украины.

В частности, свидетельства о регистрации транспортных средств.

Дельцы работали только по полной предоплате от 10 до 15 тыс. грн.

"Правоохранители провели в подозреваемых 18 санкционированных обысков в нескольких областях Украины. Изъяты поддельные документы, деньги, штампы и печати, мобильные телефоны, черновые записи. Экспертиза документов, приобретенных во время оперативной закупки, подтвердила факт подделки", — говорится в сообщении.

В Киеве разоблачили преступную группу, которая производила фальшивые документы от МВД. Фото: МВД

В Киеве разоблачили преступную группу, которая производила фальшивые документы от МВД. Фото: МВД

В Киеве разоблачили преступную группу, которая производила фальшивые документы от МВД. Фото: МВД

В Киеве разоблачили преступную группу, которая производила фальшивые документы от МВД. Фото: МВД

В Киеве разоблачили преступную группу, которая производила фальшивые документы от МВД. Фото: МВД

Фигуранты дела подозреваются по т. 358, ст. 199 УК Украины. Готовится вручение подозрения другим сообщникам.

Напомним, ранее мы писали, что бывшему одесскому военскому Евгению Борисову суд избрал меру пресечения. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога.