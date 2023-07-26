Чоловік у наручниках. Ілюстративне фото: google. com

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру трьом особам, які виготовляли фейкові документи — саме такі, які видають підрозділи МВС України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі справи

Як повідомляють правоохоронці, жителі Києва, Київщини та Хмельниччини виготовляли фальшиві документи, що видаються підрозділами МВС України.

Зокрема, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Ділки працювали тільки за повною передоплатою від 10 до 15 тис. грн.

"Правоохоронці провели у підозрюваних 18 санкціонованих обшуків у кількох областях України. Вилучено підроблені документи, гроші, штампи і печатки, мобільні телефони, чорнові записи. Експертиза документів, придбаних під час оперативної закупки, підтвердила факт підробки", — йдеться в повідомленні.

У Києві викрили злочинну групу, яка виготовляла фальшиві документи від МВС. Фото: МВС

У Києві викрили злочинну групу, яка виготовляла фальшиві документи від МВС. Фото: МВС

У Києві викрили злочинну групу, яка виготовляла фальшиві документи від МВС. Фото: МВС

У Києві викрили злочинну групу, яка виготовляла фальшиві документи від МВС. Фото: МВС

У Києві викрили злочинну групу, яка виготовляла фальшиві документи від МВС. Фото: МВС

Фігурантів справи підозрюють за т. 358, ст. 199 КК України. Готується вручення підозри іншим спільникам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишньому одеському військкому Євгену Борисову суд обрав запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю внесення застави.