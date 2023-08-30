В Киеве преподавательница ВУЗа перед студентами оправдывала российскую агрессию во время лекций

Студенты во время лекционных занятий. Иллюстративное фото: google.com

В столичном вузе преподавательница оправдывала вооруженную агрессию России, которая началась в 2014 году. Также она отрицала временную оккупацию части территории Украины. Женщину привлекут к судебной ответственности.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

Как сообщает следствие, в марте этого года 62-летняя доцентка кафедры одного из столичных университетов во время лекционных занятий онлайн выразила студентам свое видение ситуации в Украине.

"В своих изречениях уроженка Республики Беларусь обвиняла действующего Президента Украины в неподписании Минских соглашений, что, по ее мнению, послужило причиной войны, а нападение страны-агрессора на Украину назвала "упреждающим ударом". При этом она обвиняла украинские войска в "обстрелах Донбасса" последние девять лет и отрицала временную оккупацию территории Донецкой области", — говорят следователи.

В ходе следствия женщина признала свою вину. Сейчас фигурантка дела уволена с работы.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области преподавательница одного из высших учебных заведений требовала взятку за успешную защиту практики и магистерской работы. Теперь заведующую кафедрой привлекут к судебной ответственности.

Добавим, студенты КПИ им. Сикорского вместе с преподавателями более четырех месяцев назад начали создавать коленный протез для раненых военных. Ведь спрос на это огромен, к тому же процедура слишком дорогая.