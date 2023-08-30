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У Києві викладачка ВНЗ перед студентами виправдовувала російську агресію під час лекцій

30 серпня 2023 12:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві викладачка ВНЗ перед студентами виправдовувала російську агресію під час лекцій
Студенти під час лекційних занять. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столичному виші викладачка виправдовувала збройну агресію Росії, яка розпочалася в 2014 році. Також освітянка заперечувала тимчасову окупацію частини території України. Жінку притягнуть до судової відповідальності.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

Як повідомляє слідство, у4 березні цього року 62-річна доцентка кафедри одного зі столичних університетів під час лекційних занять онлайн висловила студентам своє бачення ситуації в Україні.

"У своїх висловах уродженка Республіки Білорусь звинувачувала чинного Президента України у непідписанні Мінських угод, що, на її думку, послужило причиною війни, а напад країни-агресора на Україну назвала "випереджаючим ударом". При цьому вона звинувачувала українські війська у "обстрілах Донбасу" упродовж останніх дев`яти років та заперечувала тимчасову окупацію території Донецької області", — кажуть слідчі.

Під час слідства жінка визнала свою провину. Наразі фігурантка справи звільнена з роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині викладачка одного з вищих навчальних закладів вимагала хабар за успішний захист практики та магістерської роботи. Тепер завідувачку кафедри притягнуть до судової відповідальності.

Додамо, студенти КПІ ім. Сікорського разом із викладачами понад чотири місяці тому почали створювати колінний протез для поранених військових. Адже попит на це величезний, до того ж процедура надто дороговартісна.

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