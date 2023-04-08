В Киеве и Закарпатской области СБУ заблокировала три схемы уклонения от мобилизации

Правоохранители и нарушители/Фото: СБУ

В Киеве и Закарпатской области Служба безопасности Украины ликвидировала еще три схемы уклонения от мобилизации. Среди правонарушителей — председатель военно-врачебной комиссии и адвокат.

Об этом сообщает СБУ.

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В результате следственно-оперативных мероприятий сообщено о подозрении пяти организаторам схем. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы.



Стоимость "услуг" составляла от 3 до 6 тысяч долларов. Сумма изменялась от срочности.

СБУ вовремя разоблачила незаконные схемы и не допустила бегства от мобилизации сотни военнообязанных.

В Киеве:

правоохранители разоблачили две преступные схемы в столице Украины. Первую организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов города. Он безосновательно оформлял своим "клиентам" документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).



Еще одну схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций. Он предлагал военнообязанным покинуть Украину как водители гуманитарных перевозок. Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре 2022 года.

В Закарпатской области:

задержан местный адвокат и владелица гостиницы. Она искала "клиентов".



Злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.

Фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины:

Ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, на границе в Одесской области военнослужащие разоблачили координатора преступной схемы. Горе-бизнесмен пытался нелегально вывезти в Молдову мужчин призывного возраста.

Также мы писали, что пограничники задержали 25-летнего уклонист из Запорожья, который через горы пытался пробраться на территорию Словакии. Однако мужчина заблудился в горах, и потому решил обратиться в полицию.