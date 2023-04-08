У Києві та Закарпатській області СБУ заблокувала три схеми ухилення від мобілізації

Правоохоронці та порушники/Фото: СБУ

У Києві та Закарпатській області Служба безпеки України ліквідувала ще три схеми ухилення від мобілізації. Серед правопорушників — голова військово-лікарської комісії та адвокат.

Про це повідомляє СБУ.

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У результаті слідчо-оперативних заходів повідомлено про підозру п'ятьом організаторам схем. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та шляхом нелегального перетину кордону.



Вартість "послуг" становила від 3 до 6 тисяч доларів. Сума змінювалася від терміновості.

СБУ вчасно викрила незаконні схеми та не допустила втечі від мобілізації сотні військовозобов'язаних.

У Києві:

правоохоронці викрили дві злочинні схеми у столиці України. Першу організував голова військово-лікарської комісії одного із районів міста. Він безпідставно оформляв своїм "клієнтам" документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



Ще одну схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій. Він пропонував військовозобов'язаним покинути Україну як водії гуманітарних перевезень. Його спільницю СБУ викрила ще у грудні 2022 року.

У Закарпатській області:

затримано місцевого адвоката та власницю готелю. Вона шукала "клієнтів".



Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями КК України:

Ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, на кордоні в Одеській області військовослужбовці викрили координатора злочинної схеми. Горе-бізнесмен намагався нелегально вивезти до Молдови чоловіків призовного віку.

Також ми писали, що прикордонники затримали 25-річного ухилянта із Запоріжжя, який через гори намагався пробратися на територію Словаччини. Однак чоловік заблукав у горах, і тому вирішив звернутися у поліцію.