В Киеве будут судить подрядчика за хищение на строительстве Подольского моста
В столице руководитель одного из коммунальных предприятий предстанет перед судом из-за хищения шести миллионов гривен во время строительства Подольского моста.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, еще в декабре 2020 года генподрядчик удивительства указал в документах ложные данные об объемах и стоимости выполненных подводных работ.
"Речь идет, в частности, о работах по очистке металлоконструкций от обрастания на глубине 12-20 метров с привлечением водолазной станции на Подольском мостовом переходе через р. Днепр в г. Киеве", — говорят следователи.
Правоохранители провели осмотр на строительстве Подольского моста с привлечением экспертов и водолазов.
По выводам экспертов, работы на сумму более 6 млн. грн. не подтвердились.
"В результате служебной халатности заказчика работ указанные средства были перечислены на счета генподрядчика", — добавили в прокуратуре.
Напомним, ранее мы писали, что в столице подрядчик нанес ущерб при ремонте укрытия. Речь идет о сумме более 870 грн.