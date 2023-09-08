В Киеве будут судить подрядчика за хищение на строительстве Подольского моста

Подольский мост в Киеве. Фото: google.com

В столице руководитель одного из коммунальных предприятий предстанет перед судом из-за хищения шести миллионов гривен во время строительства Подольского моста.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, еще в декабре 2020 года генподрядчик удивительства указал в документах ложные данные об объемах и стоимости выполненных подводных работ.

"Речь идет, в частности, о работах по очистке металлоконструкций от обрастания на глубине 12-20 метров с привлечением водолазной станции на Подольском мостовом переходе через р. Днепр в г. Киеве", — говорят следователи.

Правоохранители провели осмотр на строительстве Подольского моста с привлечением экспертов и водолазов.

По выводам экспертов, работы на сумму более 6 млн. грн. не подтвердились.

"В результате служебной халатности заказчика работ указанные средства были перечислены на счета генподрядчика", — добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее мы писали, что в столице подрядчик нанес ущерб при ремонте укрытия. Речь идет о сумме более 870 грн.