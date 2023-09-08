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У Києві судитимуть підрядника за розкрадання на будівництві Подільського мосту

8 вересня 2023 17:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві судитимуть підрядника за розкрадання на будівництві Подільського мосту
Подільський міст у Києві. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці керівник одного із комунальних підприємств постане перед судом через розкрадання шести мільйонів гривень під час будівництва Подільського мосту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, ще у грудні 2020 року генпідрядник удівництва вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт.

"Йдеться, зокрема, про роботи з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході через р. Дніпро у м. Києві", — кажуть слідчі.

Правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів.

За висновками експертів, роботи на суму понад 6 млн грн не підтвердились.

"Внаслідок службової недбалості замовника робіт вказані кошти були перераховані на рахунки генпідрядника", — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці підрядник завдав збитків під час ремонту укриття. Йдеться про суму в розмірі понад 870 грн.

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