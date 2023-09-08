У Києві судитимуть підрядника за розкрадання на будівництві Подільського мосту
У столиці керівник одного із комунальних підприємств постане перед судом через розкрадання шести мільйонів гривень під час будівництва Подільського мосту.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, ще у грудні 2020 року генпідрядник удівництва вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт.
"Йдеться, зокрема, про роботи з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході через р. Дніпро у м. Києві", — кажуть слідчі.
Правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів.
За висновками експертів, роботи на суму понад 6 млн грн не підтвердились.
"Внаслідок службової недбалості замовника робіт вказані кошти були перераховані на рахунки генпідрядника", — додали в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці підрядник завдав збитків під час ремонту укриття. Йдеться про суму в розмірі понад 870 грн.