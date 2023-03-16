В Киеве будут судить организованную преступную группу, которая занималась наркоторговлей
При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры и Днепровской окружной прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы. Она обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и боеприпасов.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
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Уроженец Полтавской области с июня прошлого года организовал и возглавил устойчивое преступное объединение с целью получения доходов от незаконного сбыта амфетамина, кокаина, взрывных устройств и боеприпасов на территории Киева. В его состав входило трое участников, а еще двое — сотрудничали с правонарушителем.
Организатор наркоторговли координировал действия участников. Он определял их роль и функции. К тому же, мужчина организовывал и содержал нарколабораторию по изготовлению психотропных веществ, контролировал "производственный" процесс, вел "финансовую бухгалтерию" и осуществлял распределение полученных средств между фигурантами.
"В свою очередь, другие участники организованной преступной группы подыскивали потенциальных покупателей, осуществляли сбыт запрещенных веществ и обеспечивали их бесперебойное изготовление в нарколаборатории", — говорится в сообщении.
Доход наркодельцов составлял около 400 тысяч гривен в месяц.
Во время документирования преступной деятельности правоохранители провели четыре оперативные закупки. Было приобретено 500 г амфетамина, 15 г кокаина, патроны к автоматическому оружию калибра 5х45 и граната Ф-1.
По результатам обысков правоохранители изъяли оборудование и прекурсоры, которые использовались для функционирования нарколаборатории, психотропные вещества и боеприпасы.
Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киевской области была обнаружена настоящая промышленная нарколаборатория в арендованном доме. За месяц она производила до 200 килограммов наркотика метадон.