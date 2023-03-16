У Києві судитимуть організовану злочинну групу, яка займалася наркоторгівлею

Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та Дніпровської окружної прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи. Її звинувачують у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та боєприпасів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Уродженець Полтавської області з червня минулого року організував та очолив стійке злочинне об’єднання з метою отримання доходів від незаконного збуту амфетаміну, кокаїну, вибухових пристроїв та боєприпасів на території Києва. До його складу входило троє учасників, а ще двоє — співпрацювали з правопорушником.

Організатор наркоторгівлі координував дії співучасників. Він визначав їх ролі та функції. До того ж чоловік організовував та утримував нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин, контролював "виробничий" процес, вів "фінансову бухгалтерію" та здійснював розподіл отриманих коштів між фігурантами.

"У свою чергу інші учасники організованої злочинної групи підшуковували потенційних покупців, здійснювали збут заборонених речовин та забезпечували їх безперебійне виготовлення у нарколабораторії", — йдеться у повідомленні.

Дохід наркоділків становив близько 400 тисяч гривень за місяць.

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели чотири оперативні закупки. Було придбано 500 г амфетаміну, 15 г кокаїну, набої до автоматичної зброї калібру 5х45 та гранату Ф-1.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили обладнання та прекурсори, які використовувались для функціонування нарколабораторії, психотропні речовини та боєприпаси.



Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Київській області виявили справжню промислову нарколабораторію в орендованому будинку. За місяць вона виготовляла до 200 кілограмів наркотику метадон.