В Киеве полиция задержала угонщика: как его разыскали
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ночью угнал автомобиль из-под дома владельца. Патрульные разыскали злоумышленника через несколько часов.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Как полицейским удалось оперативно разыскать злоумышленника?
Событие произошло на улице Русановская Набережная. Владелец пропавшего автомобиля обратился в полицию и сообщил об исчезновении автомобиля "ВАЗ", который припарковал у дома.
Как рассказал следователь Днепровского управления полиции Михаил Абрамчук, полицейские обработали записи с камер видеонаблюдения "Безопасный город" и установили местонахождение подозреваемого.
"Около полуночи, во время отработки преступления, мы получили вызов от женщины. Она сообщила, что видела, как неизвестный, на автомобиле марки "ВАЗ", врезался в дерево и скрылся, оставив транспортное средство во дворе. На месте происшествия мы выяснили , что это разыскиваемый нами автомобиль, а внешность мужчины совпадает с описанием очевидцев", — отметил следователь.
Через несколько часов стражи порядка задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на территории Деснянского района. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений уроженец Луганщины, 1992 года.
Правоохранители выяснили, что нарушитель попал в салон чужого автомобиля, повредив отверткой замок в дверях. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, в Киеве разоблачили группу грабителей, выдававших себя за полицейских.