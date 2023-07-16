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В Киеве полиция задержала угонщика: как его разыскали

16 июля 2023 13:40
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Киеве полиция задержала угонщика: как его разыскали
Киевская полиция. Иллюстративное фото: google.com
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ночью угнал автомобиль из-под дома владельца. Патрульные разыскали злоумышленника через несколько часов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Событие произошло на улице Русановская Набережная. Владелец пропавшего автомобиля обратился в полицию и сообщил об исчезновении автомобиля "ВАЗ", который припарковал у дома.

Как рассказал следователь Днепровского управления полиции Михаил Абрамчук, полицейские обработали записи с камер видеонаблюдения "Безопасный город" и установили местонахождение подозреваемого.

"Около полуночи, во время отработки преступления, мы получили вызов от женщины. Она сообщила, что видела, как неизвестный, на автомобиле марки "ВАЗ", врезался в дерево и скрылся, оставив транспортное средство во дворе. На месте происшествия мы выяснили , что это разыскиваемый нами автомобиль, а внешность мужчины совпадает с описанием очевидцев", — отметил следователь.

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Украденный автомобиль "ВАЗ". Фото: facebook/Патрульна поліція Києва

Через несколько часов стражи порядка задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на территории Деснянского района. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений уроженец Луганщины, 1992 года.

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Подозреваемый в краже автомобиля. Фото: facebook/Патрульна поліція Києва

Правоохранители выяснили, что нарушитель попал в салон чужого автомобиля, повредив отверткой замок в дверях. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Киеве разоблачили группу грабителей, выдававших себя за полицейских.

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