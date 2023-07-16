У Києві поліція затримала викрадача автівки: як знайшли зловмисника

Поліція Києва. Ілюстративне фото: google.com

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вночі викрав автомобіль з-під будинку власника. Патрульні розшукали зловмисника за кілька годин.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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Подія сталась на вулиці Русанівська Набережна. Власник зниклої автівки звернувся до поліції і повідомив про зникнення автомобіля "ВАЗ", який припаркував біля будинку.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Михайло Абрамчук, поліцейські опрацювали записи з камер відеоспостереження "Безпечне місто" та встановили місцеперебування підозрюваного.

"Близько опівночі, під час відпрацювання злочину, ми отримали виклик від жінки. Вона повідомила, що бачила, як невідомий, на автомобілі марки "ВАЗ", врізався у дерево та втік, залишивши транспортний засіб у дворі. На місці події ми з’ясували, що це розшукуваний нами автомобіль, а зовнішність чоловіка співпадає з описом очевидців", — зазначив слідчий.

Викрадений автомобіль "ВАЗ". Фото: facebook/Патрульна поліція Києва

Через кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на території Деснянського району. Ним виявився раніше судимий за скоєння майнових злочинів уродженець Луганщини, 1992 року народження.

Підозрюваний у викраденні авто. Фото: facebook/Патрульна поліція Києва

Правоохоронці з’ясували, що порушник потрапив у салон чужого автомобіля, пошкодивши викруткою замок у дверях. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортний засобом. Досудове слідство триває.

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