У Києві поліція затримала викрадача автівки: як знайшли зловмисника
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вночі викрав автомобіль з-під будинку власника. Патрульні розшукали зловмисника за кілька годин.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Як поліцейським вдалось оперативно розшукати зловмисника?
Подія сталась на вулиці Русанівська Набережна. Власник зниклої автівки звернувся до поліції і повідомив про зникнення автомобіля "ВАЗ", який припаркував біля будинку.
Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Михайло Абрамчук, поліцейські опрацювали записи з камер відеоспостереження "Безпечне місто" та встановили місцеперебування підозрюваного.
"Близько опівночі, під час відпрацювання злочину, ми отримали виклик від жінки. Вона повідомила, що бачила, як невідомий, на автомобілі марки "ВАЗ", врізався у дерево та втік, залишивши транспортний засіб у дворі. На місці події ми з’ясували, що це розшукуваний нами автомобіль, а зовнішність чоловіка співпадає з описом очевидців", — зазначив слідчий.
Через кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на території Деснянського району. Ним виявився раніше судимий за скоєння майнових злочинів уродженець Луганщини, 1992 року народження.
Правоохоронці з’ясували, що порушник потрапив у салон чужого автомобіля, пошкодивши викруткою замок у дверях. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортний засобом. Досудове слідство триває.
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