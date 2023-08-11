В Киеве полиция ликвидировала деятельность еще одного мошеннического call-центра: что известно
В столице правоохранители прекратили деятельность еще одного call-центра . Началось уголовное производство.
Об этом сообщает полиция Киева .
Детали скандала
По данным следствия, call-центр размещался в офисном помещении одного из бизнес-центров Оболони. В помещении было полноценно оборудовано 111 рабочих мест.
"При проведении обыска офисного помещения правоохранители обнаружили 111 обустроенных рабочих мест, которые были оснащены компьютерной техникой. С места происшествия полицейские изъяли системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны и рабочие блокноты", — говорят полицейские.
Наказание горе-бизнесменам
Полицейские документируют нарушения и устанавливают всех лиц, причастных к деятельности call-центра.
По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет.
Напомним, ранее мы писали, что на днях народный депутат Николай Тищенко обвинил своего коллегу Олега Семинского в том, что он якобы причастен к работе call-центра, который работал на Россию .
Добавим, народный депутат Украины Артем Дмитрук в эксклюзивном эфире Новини.LIVE рассказал, что в Украине функционирует более двух тысяч мошеннических колл-центров . Они почти во всех крупных бизнес-центрах в Украине.