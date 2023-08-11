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У Києві поліція ліквідувала діяльність ще одного шахрайського call-центру: що відомо

11 серпня 2023 12:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві поліція ліквідувала діяльність ще одного шахрайського call-центру: що відомо
У Києві поліція ліквідувала діяльність ще одного шахрайського call-центру. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці правоохоронці припинили діяльність ще одного call-центру. Розпочалось кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі скандалу

За даними слідства, call-центр розташовувався в офісному приміщенні одного з бізнес-центрів Оболоні. У приміщенні було повноцінно обладнано 111 робочих місць.

"Під час проведення обшуку офісного приміщення правоохоронці виявили 111 облаштованих робочих місць, які були оснащені комп’ютерною технікою. З місця події поліцейські вилучили системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони та робочі блокноти", — кажуть поліцейські.

Покарання горе-бізнесменам

Наразі поліціянти документують порушення та встановлюють всіх осіб, причетних до діяльності call-центру.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що днями народний депутат Микола Тищенко звинуватив свого колегу Олега Семінського в тому, що той начебто причетний до роботи call-центру, який працював на Росію.

Додамо, народний депутат України Артем Дмитрук в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE розповів, що в Україні функціонує понад дві тисячі шахрайських кол-центрів. Вони є майже у всіх великих бізнес-центрах в Україні.

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