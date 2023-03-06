В Киеве объявили подозрение руководителю стройкомпании за некачественный ремонт дорог: убытки бюджета составили 121 млн грн
Руководителю строительной компании, которая должна была провести ремонт дорог в Житомирской и Киевской областях, объявили подозрение. Его обвиняют в незаконном завладении бюджетными средствами.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Подозрение за некачественные дороги
Киевская городская прокуратура объявила подозрение руководителю одного из частных предприятий в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Причиной став некачественный ремонт дорог в двух регионах Украины.
Детали дела
Следствие установило, что в течение 2018-2020 годов это предприятие проводило ремонт автомобильных дорог в Житомирской и Киевской областях.
На эти дороги из бюджета было израсходовано 121 млн грн. Но, как определила экспертиза, эти отремонтированные участки не могут быть приняты в эксплуатацию.
Мера пресечения
Руководителю предприятия, которое выполнило некачественный ремонт, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Он может выйти на свободу под залог в размере 6 млн грн.
Напомним, ранее в Харькове раскрыли чиновников, занимавшихся хищением на ремонте дорог с общим бюджетом в 590 млн грн.
Фото: Pixabay