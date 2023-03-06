В Киеве объявили подозрение руководителю стройкомпании за некачественный ремонт дорог: убытки бюджета составили 121 млн грн

Частное предприятие неправомерно получило средства за некачественный ремонт дорог в двух областях Украины

Руководителю строительной компании, которая должна была провести ремонт дорог в Житомирской и Киевской областях, объявили подозрение. Его обвиняют в незаконном завладении бюджетными средствами.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Подозрение за некачественные дороги

Киевская городская прокуратура объявила подозрение руководителю одного из частных предприятий в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Причиной став некачественный ремонт дорог в двух регионах Украины.

Детали дела

Следствие установило, что в течение 2018-2020 годов это предприятие проводило ремонт автомобильных дорог в Житомирской и Киевской областях.

На эти дороги из бюджета было израсходовано 121 млн грн. Но, как определила экспертиза, эти отремонтированные участки не могут быть приняты в эксплуатацию.

Мера пресечения

Руководителю предприятия, которое выполнило некачественный ремонт, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Он может выйти на свободу под залог в размере 6 млн грн.

Напомним, ранее в Харькове раскрыли чиновников, занимавшихся хищением на ремонте дорог с общим бюджетом в 590 млн грн.

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