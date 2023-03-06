У Києві оголосили підозру керівнику будкомпанії за неякісний ремонт доріг: збитки бюджету склали 121 млн грн
Керівнику будівельної компанії, яка мала провести ремонт доріг у Житомирьскій та Київській областях, оголосили підозру. Його звинувачують у незаконному заволодінні бюджетними коштами.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Підозра за неякісні дороги
Київська міська прокуратура оголосила підозру керівнику одного із приватних підприємств у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Причиною є неякісний ремонт доріг у двох регіонах України.
Деталі справи
Слідство встановило, що протягом 2018-2020 років це підприємство проводило ремонт автомобільних доріг у Житомирській та Київській областях.
На ці дороги з бюджету було витрачено 121 млн грн. Але, як визначила експертиза, ці відремонтовані ділянки не можуть бути прийняті до експлуатації.
Запобіжний захід
Керівнику підприємства, яке виконало неякісний ремонт, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Він може вийти на свободу під заставу розміром 6 млн грн.
Нагадаємо, раніше у Харкові розкрили чиновників, які займалися розкраданням на ремонті доріг із загальним бюджетом у 590 млн.
Фото: Pixabay