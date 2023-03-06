У Києві оголосили підозру керівнику будкомпанії за неякісний ремонт доріг: збитки бюджету склали 121 млн грн

Приватне підприємство неправомірно отримало кошти за неякісний ремонт доріг у двох областях України

Керівнику будівельної компанії, яка мала провести ремонт доріг у Житомирьскій та Київській областях, оголосили підозру. Його звинувачують у незаконному заволодінні бюджетними коштами.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Підозра за неякісні дороги

Київська міська прокуратура оголосила підозру керівнику одного із приватних підприємств у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Причиною є неякісний ремонт доріг у двох регіонах України.

Деталі справи

Слідство встановило, що протягом 2018-2020 років це підприємство проводило ремонт автомобільних доріг у Житомирській та Київській областях.

На ці дороги з бюджету було витрачено 121 млн грн. Але, як визначила експертиза, ці відремонтовані ділянки не можуть бути прийняті до експлуатації.

Запобіжний захід

Керівнику підприємства, яке виконало неякісний ремонт, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Він може вийти на свободу під заставу розміром 6 млн грн.

Нагадаємо, раніше у Харкові розкрили чиновників, які займалися розкраданням на ремонті доріг із загальним бюджетом у 590 млн.

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