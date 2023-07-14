В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой"
Шевченковская окружная прокуратура сообщила о подозрении трем киевским чиновникам и директорам пяти обществ в подделке документов, служебном подлоге и присвоении бюджетных средств.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Украли во время ремонта кареты скорой помощи
Отмечается, что два заместителя руководителя и начальник отдела КО "Киевмедспецтранс" организовали схему по присвоению бюджетных средств.
Деньги были выделены КГГА для качественного предоставления услуг в сфере обеспечения города Киева каретами скорой медицинской помощи.
"Должностные лица Киевмедспецтранса в соучастии с директорами пяти обществ создали сеть фиктивных предприятий, которые одерживали победу в закупках автозапчастей к автомобилям скорой медицинской помощи и поставляли их коммунальному объединению по завышенным ценам. Всего было проведено 16 закупок электрического оборудования и запчастей к каретам медицинской помощи", — говорят следователи.
Цены были завышены на сумму более 12,6 млн грн.
Горе-бизнесменам инкриминируют ст. 358, ст. 366, ст. 191 УК Украины.
Напомним, ранее мы писали, что столичный чиновник Шевченковской РГА подозревается в нанесении государству ущерба на сумму одного миллиона гривен при обустройстве укрытий в школах и детских садах. Его обвиняют в хищении бюджетных средств и подделке официальных документов.