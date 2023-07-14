В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой". Фото: Офис Генпрокурора

Шевченковская окружная прокуратура сообщила о подозрении трем киевским чиновникам и директорам пяти обществ в подделке документов, служебном подлоге и присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Украли во время ремонта кареты скорой помощи

Отмечается, что два заместителя руководителя и начальник отдела КО "Киевмедспецтранс" организовали схему по присвоению бюджетных средств.

В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой". Фото: Офис Генпрокурора

Деньги были выделены КГГА для качественного предоставления услуг в сфере обеспечения города Киева каретами скорой медицинской помощи.

В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой". Фото: Офис Генпрокурора

"Должностные лица Киевмедспецтранса в соучастии с директорами пяти обществ создали сеть фиктивных предприятий, которые одерживали победу в закупках автозапчастей к автомобилям скорой медицинской помощи и поставляли их коммунальному объединению по завышенным ценам. Всего было проведено 16 закупок электрического оборудования и запчастей к каретам медицинской помощи", — говорят следователи.

В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой". Фото: Офис Генпрокурора

Цены были завышены на сумму более 12,6 млн грн.

Горе-бизнесменам инкриминируют ст. 358, ст. 366, ст. 191 УК Украины.

В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой". Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, ранее мы писали, что столичный чиновник Шевченковской РГА подозревается в нанесении государству ущерба на сумму одного миллиона гривен при обустройстве укрытий в школах и детских садах. Его обвиняют в хищении бюджетных средств и подделке официальных документов.