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В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой"

14 июля 2023 17:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой"
В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой". Фото: Офис Генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Шевченковская окружная прокуратура сообщила о подозрении трем киевским чиновникам и директорам пяти обществ в подделке документов, служебном подлоге и присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Отмечается, что два заместителя руководителя и начальник отдела КО "Киевмедспецтранс" организовали схему по присвоению бюджетных средств.

 

В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой". Фото: Офис Генпрокурора

Деньги были выделены КГГА для качественного предоставления услуг в сфере обеспечения города Киева каретами скорой медицинской помощи.

 

В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой". Фото: Офис Генпрокурора

"Должностные лица Киевмедспецтранса в соучастии с директорами пяти обществ создали сеть фиктивных предприятий, которые одерживали победу в закупках автозапчастей к автомобилям скорой медицинской помощи и поставляли их коммунальному объединению по завышенным ценам. Всего было проведено 16 закупок электрического оборудования и запчастей к каретам медицинской помощи", — говорят следователи.

 

В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой". Фото: Офис Генпрокурора

Цены были завышены на сумму более 12,6 млн грн.

Горе-бизнесменам инкриминируют ст. 358, ст. 366, ст. 191 УК Украины.

 

В Киеве чиновники присвоили более 12 млн грн во время ремонта "скорой". Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, ранее мы писали, что столичный чиновник Шевченковской РГА подозревается в нанесении государству ущерба на сумму одного миллиона гривен при обустройстве укрытий в школах и детских садах. Его обвиняют в хищении бюджетных средств и подделке официальных документов.

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