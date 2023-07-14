У Києві чиновники привласнили понад 12 млн грн під час ремонту "швидкої"
Шевченківська окружна прокуратура повідомила про підозру трьом київським чиновникам та директорам п’яти товариств у підробленні документів, службовому підробленні та привласненні бюджетних коштів.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Вкрали під час ремонту карети "швидкої" допомоги
Зазначається, що двоє заступників керівника та начальник відділу КО "Київмедспецтранс" організували схему з привласнення бюджетних коштів.
Гроші були виділені КМДВА для якісного надання послуг у сфері забезпечення міста Києва каретами швидкої медичної допомоги.
"Посадовці Київмедспецтрансу у співучасті з директорами п’яти товариств створили мережу фіктивних підприємств, які отримували перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги та постачали їх комунальному об’єднанню за завищеними цінами. Всього було проведено 16 закупівель електричного обладнання та запчастин до карет швидкої медичної допомоги", — кажуть слідчі.
Ціни були завищені на на суму понад 12,6 млн грн.
Горе-бізнесменам інкримінують ст. 358, ст. 366, ст. 191 КК України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що столичного чиновника Шевченківської РДА підозрюють у завданні державі збитків на суму одного мільйона гривень під час облаштуванні укриттів у школах та дитячих садочках. Його звинувачують у розкраданні бюджетних коштів та підроблення офіційних документів.