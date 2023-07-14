У Києві чиновники привласнили понад 12 млн грн під час ремонту "швидкої". Фото: Офіс Генпрокурора

Шевченківська окружна прокуратура повідомила про підозру трьом київським чиновникам та директорам п’яти товариств у підробленні документів, службовому підробленні та привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Зазначається, що двоє заступників керівника та начальник відділу КО "Київмедспецтранс" організували схему з привласнення бюджетних коштів.

У Києві чиновники привласнили понад 12 млн грн під час ремонту "швидкої". Фото: Офіс Генпрокурора

Гроші були виділені КМДВА для якісного надання послуг у сфері забезпечення міста Києва каретами швидкої медичної допомоги.

У Києві чиновники привласнили понад 12 млн грн під час ремонту "швидкої". Фото: Офіс Генпрокурора

"Посадовці Київмедспецтрансу у співучасті з директорами п’яти товариств створили мережу фіктивних підприємств, які отримували перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги та постачали їх комунальному об’єднанню за завищеними цінами. Всього було проведено 16 закупівель електричного обладнання та запчастин до карет швидкої медичної допомоги", — кажуть слідчі.

У Києві чиновники привласнили понад 12 млн грн під час ремонту "швидкої". Фото: Офіс Генпрокурора

Ціни були завищені на на суму понад 12,6 млн грн.

Горе-бізнесменам інкримінують ст. 358, ст. 366, ст. 191 КК України.

У Києві чиновники привласнили понад 12 млн грн під час ремонту "швидкої". Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичного чиновника Шевченківської РДА підозрюють у завданні державі збитків на суму одного мільйона гривень під час облаштуванні укриттів у школах та дитячих садочках. Його звинувачують у розкраданні бюджетних коштів та підроблення офіційних документів.