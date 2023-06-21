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В Киеве из-за ревности мужчина сжег авто знакомого

21 июня 2023 18:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве из-за ревности мужчина сжег авто знакомого
Задержание подозреваемого. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве мужчина из-за ревности сжег автомобиль своего знакомого. Для этого он нанял 19-летнего юношу.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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Известно, что в Борисполе 19-летний юноша облил авто Volkswagen легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места преступления.

"Организатором поджога оказался 41-летний ранее судимый мужчина, который спланировал уничтожить автомобиль знакомого из-за конфликта в отношениях", — говорится в сообщении.

Во время обысков у заказчика поджога правоохранители обнаружили более 2 700 патронов разного калибра. Полиция задержала его и поместила в изолятор временного содержания.

В настоящее время двое мужчин сообщены о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киевской области произошло страшное нападение на женщину. Мужчина заманил жертву к себе на работу и насиловал ее двое суток. Полиция задержала злоумышленника.

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