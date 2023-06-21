У Києві через ревнощі чоловік спалив авто знайомого

Затримання підозрюваного. Фото: скріншот з відео

У Києві чоловік через ревнощі спалив автівку свого знайомого. Для цього він найняв 19-річного юнака.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Чоловік спалив автівку через ревнощі

Відомо, що у Борисполі 19-річний юнак облив авто Volkswagen легкозаймистою рідиною, підпалив та зник з місця злочину.

"Організатором підпалу виявився 41-річний раніше судимий чоловік, який спланував знищити авто знайомого через конфлікт у стосунках", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у замовника підпалу правоохоронці знайшли понад 2 700 патронів різного калібру. Поліція затримала його та помістило до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі двом чоловікам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині стався страшний напад на жінку. Чоловік заманив жертву до себе на роботу та ґвалтував її дві доби. Поліція затримала зловмисника.