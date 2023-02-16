СБУ в Херсоне поймала коллаборанта, помогавшего оккупантам ремонтировать тепловозы

Мужчина начал сотрудничать с оккупантами еще в начале вторжения

Служба безопасности Украины разоблачила в Херсоне еще одного приспешника оккупантов. Мужчина помогал оккупантам ремонтировать тепловозы до эшелонов.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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Так, в результате стабилизационных мероприятий в Херсоне работники Службы безопасности Украины задержали бывшего руководителя железнодорожного цеха россии, который ремонтировал тепловозы российских военных эшелонов.

Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. Сразу после захвата областного центра он предложил агрессору свою помощь и добровольно согласился войти в состав местной оккупационной администрации.

Там оккупанты назначили его руководителем подразделения технического отдела в созданном захватчиками "государственном унитарном предприятии "Херсонская железная дорога".

"По указаниям москвы эта оккупационная структура обеспечивала перекидывание личного состава, вооружения, боеприпасов и военной техники россии в захваченные районы юга Украины", — отмечают правоохранители.

После освобождения украинского города злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время коллаборанту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ удалось ликвидировать преступную схему пересечения границы. Одна из столичных фирм нелегально возила из Киева людей в оккупированные Крым и Донецк.