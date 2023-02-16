СБУ у Херсоні спіймала колаборанта, який допомагав окупантам ремонтувати тепловози

У Херсоні СБУ піймала колаборанта, який допомагав окупантам ремонтувати тепловози до ешелонів
Служба безпеки України викрила у Херсоні ще одного поплічника окупантів. Чоловік допомагав окупантам ремонтувати тепловози до ешелонів.
Про це інформує пресслужба СБУ.
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Так, в результаті стабілізаційних заходів у Херсоні працівники Служби безпеки України затримали колишнього керівника залізничного цеху рф, який ремонтував тепловози російських військових ешелонів.
Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Відразу ж після захоплення обласного центру він запропонував агресору свою допомогу і добровільно погодився увійти до складу місцевої окупаційної адміністрації.
Там окупанти призначили його керівником підрозділу технічного відділу у створеному загарбниками "державному унітарному підприємстві "Херсонська залізниця".
"За вказівками москви ця окупаційна структура забезпечувала перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та військової техніки рф до захоплених районів півдня України", — зазначають правоохоронці.
Після звільнення українського міста зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.
Наразі колаборанту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ вдалося ліквідувати злочинну схему перетину кордону. Одна зі столичних фірм нелегально возила з Києва людей в окуповані Крим і Донецьк.