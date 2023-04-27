В Харькове будут судить государственного регистратора: детали уголовного дела

Харьковская областная прокуратура. Фото: akrsud.kharkiv.ua

Прокуратура Харьковской области завершила досудебное следствие по делу государственного регистратора. Дело о незаконной регистрации права собственности отправилось в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Дело пошло в суд

Харьковская областная прокуратура утвердила и отправила в суд обвинительный акт по делу одного из государственных регистраторов региона.

Его обвинили в злоупотреблении своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, совершенном повторно, что повлекло тяжкие последствия для интересов государства (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Детали дела

Следствие установило, что еще в октябре 2019 года государственный регистратор одного из сельских советов Богодуховского района Харьковской области зарегистрировал право собственности на нежилые помещения, расположенные по ул. Автострада набережная в Харькове.

Право собственности на это имущество, принадлежащее Харьковской городской территориальной громаде, госрегистратор зарегистрировал на физическое лицо незаконно — без наличия соответствующих правоустанавливающих документов.

Напомним, ранее в Харьковской области на махинациях с правом собственности с жилой недвижимостью попался другой государственный регистратор.