В Харькове будут судить государственного регистратора: детали уголовного дела
Прокуратура Харьковской области завершила досудебное следствие по делу государственного регистратора. Дело о незаконной регистрации права собственности отправилось в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Дело пошло в суд
Харьковская областная прокуратура утвердила и отправила в суд обвинительный акт по делу одного из государственных регистраторов региона.
Его обвинили в злоупотреблении своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, совершенном повторно, что повлекло тяжкие последствия для интересов государства (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).
Детали дела
Следствие установило, что еще в октябре 2019 года государственный регистратор одного из сельских советов Богодуховского района Харьковской области зарегистрировал право собственности на нежилые помещения, расположенные по ул. Автострада набережная в Харькове.
Право собственности на это имущество, принадлежащее Харьковской городской территориальной громаде, госрегистратор зарегистрировал на физическое лицо незаконно — без наличия соответствующих правоустанавливающих документов.
Напомним, ранее в Харьковской области на махинациях с правом собственности с жилой недвижимостью попался другой государственный регистратор.