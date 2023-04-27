Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Харькове будут судить государственного регистратора: детали уголовного дела arrow

В Харькове будут судить государственного регистратора: детали уголовного дела

27 апреля 2023 10:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Харькове будут судить государственного регистратора: детали уголовного дела
Харьковская областная прокуратура. Фото: akrsud.kharkiv.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Прокуратура Харьковской области завершила досудебное следствие по делу государственного регистратора. Дело о незаконной регистрации права собственности отправилось в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также:

Дело пошло в суд

Харьковская областная прокуратура утвердила и отправила в суд обвинительный акт по делу одного из государственных регистраторов региона.

Его обвинили в злоупотреблении своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, совершенном повторно, что повлекло тяжкие последствия для интересов государства (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Детали дела

Следствие установило, что еще в октябре 2019 года государственный регистратор одного из сельских советов Богодуховского района Харьковской области зарегистрировал право собственности на нежилые помещения, расположенные по ул. Автострада набережная в Харькове.

Право собственности на это имущество, принадлежащее Харьковской городской территориальной громаде, госрегистратор зарегистрировал на физическое лицо незаконно — без наличия соответствующих правоустанавливающих документов.

Напомним, ранее в Харьковской области на махинациях с правом собственности с жилой недвижимостью попался другой государственный регистратор.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас