У Харкові судитимуть державного реєстратора: деталі кримінальної справи
Прокуратура Харківської області завершила досудове слідство у справі державного реєстратора. Справа про незаконну реєстрацію права власності відправилася до суду.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Справа пішла до суду
Харківська обласна прокуратура затвердила та відправила до суду обвинувальний акт у справі одного із державних реєстраторів регіону.
Його звинуватили у зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, вчиненому повторно, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 КК України).
Деталі справи
Слідство встановило, що ще у жовтні 2019 року державний реєстратор однієї із сільських рад Богодухівського району Харківської області зареєстрував право власності на нежитлові приміщення, що розташовані по вул. Автострадна набережна у Харкові.
Право власності на це майно, яке належить Харківській міській територіальній громаді, держреєстратор зареєстрував на фізичну особу незаконно — без наявності відповідних правовстановлюючих документів.
Нагадаємо, що раніше у Харківській області на махінаціях із правом власності із житловою нерухомістю попався інший державний реєстратор.