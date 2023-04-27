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У Харкові судитимуть державного реєстратора: деталі кримінальної справи

27 квітня 2023 10:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Харкові судитимуть державного реєстратора: деталі кримінальної справи
Харківська обласна прокуратура. Фото: akrsud.kharkiv.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Прокуратура Харківської області завершила досудове слідство у справі державного реєстратора. Справа про незаконну реєстрацію права власності відправилася до суду.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Справа пішла до суду

Харківська обласна прокуратура затвердила та відправила до суду обвинувальний акт у справі одного із державних реєстраторів регіону.

Його звинуватили у зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, вчиненому повторно, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 КК України). 

Деталі справи

Слідство встановило, що ще у жовтні 2019 року державний реєстратор однієї із сільських рад Богодухівського району Харківської області зареєстрував право власності на нежитлові приміщення, що розташовані по вул. Автострадна набережна у Харкові.

Право власності на це майно, яке належить Харківській міській територіальній громаді, держреєстратор зареєстрував на фізичну особу незаконно — без наявності відповідних правовстановлюючих документів. 

Нагадаємо, що раніше у Харківській області на махінаціях із правом власності із житловою нерухомістю попався інший державний реєстратор.

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