Искусственный интеллект позволит мошенникам полностью имитировать голоса людей

В США и Канаде ожидается настоящая волна телефонных мошенничеств с использованием искусственного интеллекта. Новые технологии позволят полностью имитировать голос родных и близких, чтобы выманивать у людей деньги.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

Канадцы поверили голосу в телефоне

75-летний канадец Грег Грейс и его жена, 73-летняя Рут Кард, стали жертвами аферистов, выманивших у них 3000 долларов.

Мошенники позвонили пожилой паре от имени их внука Брэндона. Фальшивый "внук" заявил Грегу и Рут, что он находится в тюрьме без денег, и ему нужно 3000 долларов на залог.

Пожилая пара немедленно отправилась в банк, но тамошний менеджер рассказал им, что другой клиент банка получил точно такой же звонок якобы от родственника.

Так они поняли, что их пытались обмануть.

Искусственный интеллект в мошенничестве

Издание пишет, что в соседних Соединенных Штатах в 2022 году мошенничество с выдачей себя за другого человека занимало второе место в списке афер. Так, было разослано 36 тысяч подобных сообщений.

Использование искусственного интеллекта вывело этот вид мошенничества на принципиально новый уровень, поскольку теперь аферисты могут полностью имитировать голоса других людей.

Эксперты отмечают, что у правоохранительных органов плохо подготовлены к тому, чтобы остановить волну мошенничества.

Напомним, что искусственный интеллект, созданный западными разработчиками, оказывается, ненавидит россиян и россии. На это пожаловался кремлевский пропагандист Кирилл Стрельников в своей статье на "РИА Новости".

Фото: Pixabay