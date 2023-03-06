Штучний інтелект дозволить шахраям повністю імітувати голоси людей

В США та Канаді очікується справжня хвиля телефонних шахрайств із використанням штучного інтелекту. Нові технології дозволять повністю імітувати голос рідних і близьких, аби видурювати із людей гроші.

Про це повідомило видання The Washington Post.

Канадці повірили голосу в телефоні

75-річний канадець Грег Грейс та його дружина, 73-річна Рут Кард, стали жертвами аферистів, які видурили у них 3000 доларів.

Шахраї подзвонили літній парі від імені їхнього онука Брендона. Фальшивий "онук" заявив Грегу і Рут, що він перебуває у в’язниці без грошей, і йому потрібно 3000 доларів на заставу.

Літня пара негайно відправилася до банку, але тамтешній менеджер розповів їм, що інший клієнт банку отримав точно такий же дзвінок нібито від родича.

Так вони зрозуміли, що їх намагалися надурити.

Штучний інтелект в шахрайстві

Видання пише, у сусідніх Сполучених Штатах 2022 року шахрайство із видаванням себе за іншу людину займало друге місце у списку афер. Так, було розіслано 36 тисяч подібних повідомлень.

Використання ж штучного інтелекту вивело цей вид шахрайства на принципово новий рівень, оскільки тепер аферисти можуть повністю імітувати голоси інших людей.

Експерти зазначають, що у правоохоронних органів погано підготовлені до того, щоб зупинити цю хвилю шахрайства.

Нагадаємо, що штучний інтелект, створений західними розробниками, виявляється, ненавидить росіян та росію. На це поскаржився кремлівський пропагандист Кирило Стрельніков у своїй статті на "РИА Новости".

Фото: Pixabay