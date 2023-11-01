В Каменце-Подольском трое военных убили человека и ранили четырех — детали

Патрульная полиция в городе. Фото: Нацполиция

В Каменце-Подольском пьяные военные устроили резню, в результате чего один человек погиб. Произошло это в ночь на 1 ноября.

Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

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В этот день трое пьяных военнослужащих ударили ножом случайного прохожего. После чего зашли в подъезд дома по улице Космонавтов и избили еще троих мужчин, а 42-летнего местного жителя они убили.

Сколько человек пострадало

Во время проведения следственных действий правоохранителям удалось установить, что военные убили одного человека, а четверо других из-за преступных действий получили ранения.

Правонарушители были задержаны. Также им сообщено о подозрении.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Киевский суд оставил под стражей фигурантов, убивших добровольца ДФТГ. Преступление было совершено с применением насилия.