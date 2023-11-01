Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Каменце-Подольском трое военных убили человека и ранили четырех — детали arrow

В Каменце-Подольском трое военных убили человека и ранили четырех — детали

1 ноября 2023 22:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Каменце-Подольском трое военных убили человека и ранили четырех — детали
Патрульная полиция в городе. Фото: Нацполиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Каменце-Подольском пьяные военные устроили резню, в результате чего один человек погиб. Произошло это в ночь на 1 ноября.

Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

Читайте также:

Нападение военнослужащих на людей

В этот день трое пьяных военнослужащих ударили ножом случайного прохожего. После чего зашли в подъезд дома по улице Космонавтов и избили еще троих мужчин, а 42-летнего местного жителя они убили.

Сколько человек пострадало

Во время проведения следственных действий правоохранителям удалось установить, что военные убили одного человека, а четверо других из-за преступных действий получили ранения.

Правонарушители были задержаны. Также им сообщено о подозрении.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Киевский суд оставил под стражей фигурантов, убивших добровольца ДФТГ. Преступление было совершено с применением насилия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме