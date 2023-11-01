В Каменце-Подольском трое военных убили человека и ранили четырех — детали
В Каменце-Подольском пьяные военные устроили резню, в результате чего один человек погиб. Произошло это в ночь на 1 ноября.
Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.
Нападение военнослужащих на людей
В этот день трое пьяных военнослужащих ударили ножом случайного прохожего. После чего зашли в подъезд дома по улице Космонавтов и избили еще троих мужчин, а 42-летнего местного жителя они убили.
Сколько человек пострадало
Во время проведения следственных действий правоохранителям удалось установить, что военные убили одного человека, а четверо других из-за преступных действий получили ранения.
Правонарушители были задержаны. Также им сообщено о подозрении.
"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Киевский суд оставил под стражей фигурантов, убивших добровольца ДФТГ. Преступление было совершено с применением насилия.
Читайте Новини.LIVE!