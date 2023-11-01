У Кам'янці-Подільському троє військових вбили людину та поранили чотирьох — деталі
У Кам'янці-Подільському військові напідпитку влаштували різанину, внаслідок чого одна людина загинула. Сталося це в ніч на 1 листопада.
Про це повідомило ГУ Нацполіції в Хмельницькій області.
Напад військовослужбовців на людей
Зазначається, що в цей день троє п'яних військовослужбовців вдарили ножем випадкового перехожого. Після чого зайшли у під'їзд будинку по вулиці Космонавтів та побили ще трьох чоловіків, а 42-річного місцевого жителя вони вбили.
Скільки людей постраждало
Під час проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити, що військові вбили одну людину, а четверо інших через злочинні дії отримали поранення.
Правопорушників було затримано та повідомлено їм про підозру.
"Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Київський суд залишив під вартою фігурантів, які вбили добровольця ДФТГ. Злочин був вчинений із застосуванням насильства.
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