У Кам'янці-Подільському троє військових вбили людину та поранили чотирьох — деталі

Патрульна поліція у місті. Фото: Нацполіція

У Кам'янці-Подільському військові напідпитку влаштували різанину, внаслідок чого одна людина загинула. Сталося це в ніч на 1 листопада.

Про це повідомило ГУ Нацполіції в Хмельницькій області.

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Напад військовослужбовців на людей

Зазначається, що в цей день троє п'яних військовослужбовців вдарили ножем випадкового перехожого. Після чого зайшли у під'їзд будинку по вулиці Космонавтів та побили ще трьох чоловіків, а 42-річного місцевого жителя вони вбили.

Скільки людей постраждало

Під час проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити, що військові вбили одну людину, а четверо інших через злочинні дії отримали поранення.

Правопорушників було затримано та повідомлено їм про підозру.

"Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Київський суд залишив під вартою фігурантів, які вбили добровольця ДФТГ. Злочин був вчинений із застосуванням насильства.