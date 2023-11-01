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У Кам'янці-Подільському троє військових вбили людину та поранили чотирьох — деталі

1 листопада 2023 22:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Кам'янці-Подільському троє військових вбили людину та поранили чотирьох — деталі
Патрульна поліція у місті. Фото: Нацполіція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кам'янці-Подільському військові напідпитку влаштували різанину, внаслідок чого одна людина загинула. Сталося це в ніч на 1 листопада.

Про це повідомило ГУ Нацполіції в Хмельницькій області.

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Зазначається, що в цей день троє п'яних військовослужбовців вдарили ножем випадкового перехожого. Після чого зайшли у під'їзд будинку по вулиці Космонавтів та побили ще трьох чоловіків, а 42-річного місцевого жителя вони вбили. 

Скільки людей постраждало

Під час проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити, що військові вбили одну людину, а четверо інших через злочинні дії отримали поранення. 

Правопорушників було затримано та повідомлено їм про підозру.

"Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Київський суд залишив під вартою фігурантів, які вбили добровольця ДФТГ. Злочин був вчинений із застосуванням насильства.

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