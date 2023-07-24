У главы Государственной судебной администрации проводят обыски: причина

Глава Государственной судебной администрации Украины Алексей Сальников. Фото: google

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова. По данным следствия, он подстрекал судей Верховного Суда взять взятку и вынести решение в пользу коммерческого предприятия.

Об этом сообщает НАБУ.

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Детали дела Сальникова

Сообщается, что Алексей Сальников в марте 2023 года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тысячи долларов. Из них — 5 тысяч долларов глава ГСА должен был передать судьям Верховного суда, а остальные 2,5 тысячи долларов — оставить себе за посреднические услуги.

"В дальнейшем глава ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе и из-за привлечения к этому его бывшего председателя. Однако, после разоблачения НАБУ и САП экспредседателя ВС на получении неправомерной выгоды, поведение председателя ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако не намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду", — говорится в сообщении.

У главы ГСА проводят обыски

Детективы проводят обыски у председателя ГСА по месту работы.

Предварительно, ему инкриминируют покушение на совершение преступления, подстрекательство, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, мошенничество.

Следователи проводят обыски у Сальникова по месту работы. Фото: НАБУ

Следователи проводят обыски у Сальникова по месту работы. Фото: НАБУ 1/2 _ 2

Напомним, во Львове стражи порядка задержали жителя Одессы вместе с его товарищем, который сейчас отбывает наказание в одной из исправительных колоний Львовщины. Мужчины организовали мошенническую схему присвоения средств под видом сбора благотворительной помощи.