У голови Державної судової адміністрації проводять обшуки: причина

Голова Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков. Фото: google

Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова. За даними слідства, він підбурював суддів Верховного Суду взяти хабар та винести рішення на користь комерційного підприємства.

Про це повідомляє НАБУ.

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Деталі справи Сальнікова

Повідомляється, що Олексій Сальніков у березні 2023 року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів. З них — 5 тисяч доларів голова ДСА мав передати суддям Верховного суду, а решту 2,5 тисячі доларів — залишити собі за посередницькі послуги.

"Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови. Однак, після викриття НАБУ і САП ексголови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду", — йдеться у повідомленні.

У голови ДСА проводять обшуки

Наразі детективи проводять обшуки у голови ДСА за місцем роботи.

Попередньо, йому інкримінують замах на вчинення злочину, підбурювання, пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, шахрайство.

Слідчі проводять обшуки у Сальнікова за місцем роботи. Фото: НАБУ

Слідчі проводять обшуки у Сальнікова за місцем роботи. Фото: НАБУ 1 / 2

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали мешканця Одеси разом із його товаришем, який зараз відбуває покарання в одній із виправних колоній Львівщини. Чоловіки організували шахрайську схему привласнення коштів під виглядом збору благодійної допомоги.