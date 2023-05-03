В Финляндии разоблачили схему торговли людьми на строительстве, среди жертв есть и украинцы
В Финляндии почти на рабских условиях труда использовали украинцев. Условия труда на строительстве настолько отличались от обещанных, что часть работников даже задолжала работодателям.
Об этом сообщает финское издание Yle.
Торговля людьми на строительстве
Уголовная полиция Финляндии совместно с эстонскими коллегами провела операцию по раскрытию фактов торговли людьми для работ на строительстве на территории Финляндии.
Было обнаружено, что 11 человек, которые проходят в действительности, как ответчики, организовали схему поставки на строительство в Финляндию людей, которых эксплуатировали на условиях, совершенно отличающихся от обещанных.
"По данным предварительного расследования, зарплата нескольких человек была настолько низкой, что они даже задолжали своему работодателю", — рассказали в финской полиции.
Среди пострадавших — украинцы
Как отметили правоохранители, потерпевших по делу может быть больше сотни.
В основном это граждане Латвии и Эстонии.
Известно, что среди пострадавших есть украинцы.
Напомним, что в марте в Одесской области обнаружили схему торговли людьми. Участники преступной группы вербовали украинцев для эксплуатации на территории Франции.