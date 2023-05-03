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В Финляндии разоблачили схему торговли людьми на строительстве, среди жертв есть и украинцы

3 мая 2023 08:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Финляндии разоблачили схему торговли людьми на строительстве, среди жертв есть и украинцы
Финская полиция. Фото: Twitter полиции Финляндии
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Финляндии почти на рабских условиях труда использовали украинцев. Условия труда на строительстве настолько отличались от обещанных, что часть работников даже задолжала работодателям.

Об этом сообщает финское издание Yle.

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Уголовная полиция Финляндии совместно с эстонскими коллегами провела операцию по раскрытию фактов торговли людьми для работ на строительстве на территории Финляндии.

Было обнаружено, что 11 человек, которые проходят в действительности, как ответчики, организовали схему поставки на строительство в Финляндию людей, которых эксплуатировали на условиях, совершенно отличающихся от обещанных.

"По данным предварительного расследования, зарплата нескольких человек была настолько низкой, что они даже задолжали своему работодателю", — рассказали в финской полиции.

Среди пострадавших — украинцы

Как отметили правоохранители, потерпевших по делу может быть больше сотни.

В основном это граждане Латвии и Эстонии.

Известно, что среди пострадавших есть украинцы.

Напомним, что в марте в Одесской области обнаружили схему торговли людьми. Участники преступной группы вербовали украинцев для эксплуатации на территории Франции.

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