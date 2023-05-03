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У Фінляндії викрили схему торгівлі людьми на будівництві, серед жертв є і українці

3 травня 2023 08:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Фінляндії викрили схему торгівлі людьми на будівництві, серед жертв є і українці
Фінська поліція. Фото: Twitter поліції Фінляндії
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Фінляндії на майже рабських умовах праці використовували українців. Умови праці на будівництві настільки відрізнялися від обіцяних, що частина працівників навіть заборгували роботодавцям.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

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Торгівля людьми на будівництві

Кримінальна поліція Фінляндії спільно із естонськими колегами провела операцію щодо викриття фактів торгівлі людьми для робіт на будівництві на території Фінляндії.

Було виявлено, що 11 осіб, які проходять у справді, як відповідачі, організували схему постачання на будівництво до Фінляндії людей, яких експлуатували на умовах, що зовсім відрізнялися від обіцяних.

"За даними попереднього розслідування, зарплата кількох людей була настільки низькою, що вони навіть заборгували своєму роботодавцю", — розповіли у фінській поліції.

Серед постраждалих — українці

Як зазначили правоохоронці, потерпілих у справі може бути більше сотні.

В основному це громадяни Латвії та Естонії.

Відомо, що серед постраждалих є і українці.

Нагадаємо, що у березні на Одещині виявили схему торгівлі людьми. Учасники злочинної групи вербували українців для експлуатації на території Франції.

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