Надругательство над подростком. Фото иллюстративное. Фото: Pexels

В Днепре будут судить мужчину, который годами насиловал собственную дочь. На данный момент подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

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Надругательство над собственной дочерью — детали следствия

По данным следствия, подозреваемый, оставшись наедине с дочерью и используя ее беспомощное состояние, в течение нескольких лет совершал над ней насильственные действия. При этом, это все началось, когда девочке было всего восемь лет.

Также сообщается, что девочка сама поведала о случившемся, обратившись в местный центр социальной и психологической помощи. В свою очередь, сотрудники центра незамедлительно уведомили полицию.

Подозреваемый в надругательстве над подростом. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Допрос ребенка

Следствие, включающее допрос ребенка с применением специализированной методики "Зеленая комната", основанной на международных принципах работы с несовершеннолетними, подтвердило заявления о преступлениях мужчины.

Сообщение о насилие ребенка. Фото: скриншот

Напомним, что по состоянию на сентябрь 2023 года Офисом Генерального прокурора зафиксировано 235 фактов сексуального насилия, совершенного российскими оккупантами. Эти военные преступления больше всего умалчиваются. В том числе и по нежеланию пострадавших сообщать о пережитом. Поэтому настоящие цифры могут быть гораздо больше.