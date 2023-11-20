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У Дніпрі судитимуть чоловіка, який роками ґвалтував власну доньку

20 листопада 2023 17:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який роками ґвалтував власну доньку
Наруга над підлітком. Фото ілюстративне. Фото: Pexels
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який роками ґвалтував власну доньку. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

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За даними слідства, підозрюваний, залишившись наодинці з дочкою та використовуючи її безпорадний стан, протягом кількох років чинив над нею насильницькі дії. При цьому це все почалося, коли дівчинці було всього вісім років.

Також повідомляється, що дівчинка сама розповіла про те, що сталося, звернувшись до місцевого центру соціальної та психологічної допомоги. Своєю чергою співробітники центру негайно повідомили поліцію.

Наруга над підлітком
Підозрюваний у нарузі над підлітком. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Допит дитини

Слідство, що включає допит дитини із застосуванням спеціалізованої методики "Зелена кімната", що ґрунтується на міжнародних принципах роботи з неповнолітніми, підтвердило заяви про злочини чоловіка.

Згвалтування у Дніпрі
Повідомлення про насильство дитини. Фото: скриншот

Нагадаємо, що станом на вересень 2023 року Офісом Генерального прокурора зафіксовано 235 фактів сексуального насильства, скоєного російськими окупантами. Ці воєнні злочини найбільше замовчуються. У тому числі й через небажання постраждалих повідомляти про пережите. Тому справжні цифри можуть бути набагато більшими.

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