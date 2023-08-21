В Днепре местный житель создал агентурную сеть российского ГРУ

Российские разведчики. Фото: росСМИ

По данным Службы безопасности Украины, предатель, который устанавливал агентскую связь на службу России в Днепре, получит 15 лет лишения свободы. Группа, под его руководством, собирала и корректировала данные для ракетных ударов России по городу и затем докладывала о результатах.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Что известно про коллаборанта и его группу

Сообщается, что глава этой группы, при попытке скрыть свою деятельность, маскировался под роль руководителя одного из общественных объединений. Несмотря на усилия, его и шестерых соратников арестовали в Днепре в начале года, а последнего члена их команды — в августе. По решению суда, на основании доказательств от СБУ, главарю группы вынесен приговор в 15 лет заключения.

Расследование показало, что глава группы, местный житель, был завербован представителем военной разведки России в начале конфликта и затем создал свою сеть агентов. В 2022 году, его команда начала мониторинг ключевых объектов инфраструктуры в регионе, включая электростанции, на которые полагался город.

Весной 2022 года определенная группа начала собирать данные о местоположении и состоянии ключевых объектов критической инфраструктуры региона. К числу этих объектов относились электростанции, обеспечивающие электроэнергией большую часть жилых зданий, медицинских учреждений и промышленных предприятий в областном центре.

Информация от агентов передавалась российским руководителям через защищенные мессенджеры.

Напомним, что молодой мужчина и женщина собирали информацию о расположении украинских военных в Волчанске и Чугуевском районе и передавали эту информацию через мессенджеры российским представителям. Им может грозить пожизненное заключение.