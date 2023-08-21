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У Дніпрі місцевий житель створив агентурну мережу російського ГРУ

21 серпня 2023 18:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Дніпрі місцевий житель створив агентурну мережу російського ГРУ
Російські розвідники. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За даними Служби безпеки України, зрадник, який встановлював агентський зв'язок на службу Росії у Дніпрі, отримає 15 років позбавлення волі. Група, під його керівництвом, збирала та коригувала дані для ракетних ударів Росії по місту і потім доповідала про результати.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що глава цієї групи, намагаючись приховати свою діяльність, маскувався під роль керівника одного з громадських об'єднань. Попри зусилля, його та шістьох соратників заарештували у Дніпрі на початку року, а останнього члена їхньої команди — у серпні. За рішенням суду на підставі доказів від СБУ ватажку групи винесено вирок у 15 років ув'язнення.

Розслідування показало, що глава групи, місцевий житель, був завербований представником військової розвідки Росії на початку конфлікту, а потім створив свою мережу агентів. У 2022 році його команда розпочала моніторинг ключових об'єктів інфраструктури в регіоні, включаючи електростанції, на які покладалося місто.

Навесні 2022 року певна група почала збирати дані про місцеперебування та стан ключових об'єктів критичної інфраструктури регіону. До цих об'єктів належали електростанції, що забезпечують електроенергією більшу частину житлових будівель, медичних установ та промислових підприємств в обласному центрі.

Інформація від агентів передавалася російським керівникам через захищені месенджери.

Нагадаємо, що молодий чоловік і жінка збирали інформацію про розташування українських військових у Вовчанську та Чугуївському районі та передавали цю інформацію через месенджери російським представникам. Їм може загрожувати довічне ув'язнення.

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