В Днепре директор компании продавал россиянам системы водоснабжения для военных баз

Сотрудники СБУ проводят следственные действия. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала директора днепропетровской компании, продававшего россиянам системы водоснабжения для военных баз. Речь идет о стратегически важных комплектующих для объектов военной инфраструктуры.

Об этом сообщает СБУ.

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Как работала схема

В СБУ сообщили, что участники сделки скрыто переправляли в страну-агрессор оптовые партии трубопроводной арматуры (дисковых затворов) для регулирования потока жидкостей в инженерных сетях.

"Прежде всего, эта продукция была необходима российским заказчикам для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных группировок на территории РФ и во временно захваченных регионах Украины", — говорится в сообщении СБУ.

По данным следователей, в течение 2022 года злоумышленники незаконно экспортировали в Россию несколько партий арматурных комплектующих на более 2 млн грн. Как установило следствие, к организации незаконной деятельности причастен директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный.

Торговали с оккупантами

После начала полномасштабного вторжения дельцы дистанционно вышли на связь со своими заказчиками из РФ и совместно разработали механизм нелегального экспорта в Россию санкционной продукции.

Для реализации сделки они привлекли несколько подконтрольных компаний на Среднем Востоке, которые закупали товар днепропетровского завода якобы для собственных нужд. Но после получения украинского оборудования сразу же переправляли его в РФ.

Для маскировки "схемы" ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

СБУ ликвидировала преступную схему

Во время обысков на производстве и помещениях фигурантов обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черные записи.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Также, по материалам СБУ наложен арест на корпоративные права и банковские счета днепропетровского предприятия-поставщика подсанкционных товаров в РФ.

Следственные действия сотрудников СБУ. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ производят следственные действия. Фото: СБУ

Компоненты для водоснабжения. Фото: СБУ

Ранее мы сообщали, что в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабный канал сбыта тяжелых наркотиков в страны Евросоюза. Известно, что операция по ликвидации преступной группировки продолжалась больше года.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову и его помощнице. Она проживала в Киеве и писала ему речи для его выступлений на российских телеканалах.