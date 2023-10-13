У Дніпрі директор компанії продавав росіянам системи водопостачання для воєнних баз

Співробітники СБУ проводять слідчі дії. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала директора дніпропетровської компанії, який продавав росіянам системи водопостачання для воєнних баз. Йдеться про стратегічно важливі комплектуючі для об'єктів військової інфраструктури.

Про це повідомляє СБУ.

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Як працювала схема

В СБУ повідомили, що учасники оборудки приховано переправляли до країни-агресора оптові партії трубопровідної арматури (дискових затворів) для регулювання потоку рідин в інженерних мережах.

"Передусім ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території РФ та у тимчасово захоплених регіонах України", — говориться в повідомленні СБУ.

За даними слідчих, протягом 2022 року зловмисники незаконно експортували до Росії декілька партій арматурних комплектуючих на більше ніж 2 млн грн. Як встановило слідство, до організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий.

Торгували з окупантами

Після початку повномасштабного вторгнення ділки дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками з РФ і спільно розробили механізм нелегального експорту до Росії санкційної продукції.

Для реалізації оборудки вони залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб. Але після одержання українського обладнання одразу переправляли його до РФ.

Для маскування "схеми" її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

СБУ ліквідувала злочинну схему

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Також за матеріалами СБУ накладено арешт на корпоративні права та банківські рахунки дніпропетровського підприємства-постачальника підсанкційних товарів до РФ.

Слідчі дії співробітників СБУ. Фото: СБУ

Співробітники СБУ провадять слідчі дії. Фото: СБУ

Компоненти для систем водопостачання. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний канал збуту важких наркотиків до країн Євросоюзу. Відомо, що операція з ліквідації злочинного угрупування тривала понад рік.

Нагадуємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру країни Миколі Азарову та його помічниці. Вона проживала у Києві, і писала йому промови для його виступів на російських телеканалах.