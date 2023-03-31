В Днепре задержана банда, которая похищала и грабила людей: подробности
В Днепре задержали вооруженную группировку, которая похищала и грабила людей. В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали девять вооруженных участников группы.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
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Операция по задержанию
Как отмечается в сообщении, девяти местным жителям сообщено о подозрении по фактам незаконного лишения свободы, похищении человека, грабежа и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами (ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 186, 1 ст.263 УК Украины).
По данным следствия, в январе 2023 года подозреваемые напали на пострадавшего у дома, применяя физическую силу, затащили его в автомобиль.
"Они отвезли мужчину в арендуемое помещение и удерживали. Забрав ключи от квартиры потерпевшего, завладели денежными средствами и другим ценным имуществом более чем на 1 млн грн. После совершенного фигуранты увезли мужчину в неизвестное место и оставили посреди дороги", — говорится в сообщении.
В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали девять вооруженных участников группы во время похищения еще одного человека посреди улицы г. Днепра.
Обыски
Проведен ряд санкционированных обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов, изъято оружие, гранаты, денежные средства.
Следствие продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений.
В настоящее время прокурорами направлено в суд ходатайство об избрании им мер в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее одесские правоохранители разоблачили группу лиц, совершивших разбойное нападение на супружескую пару. Двух сообщников полицейские задержали, местонахождение еще одного устанавливают.