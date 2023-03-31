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В Днепре задержана банда, которая похищала и грабила людей: подробности

31 марта 2023 13:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Преступников задержали при попытке похищения человека
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Днепре задержали вооруженную группировку, которая похищала и грабила людей. В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали девять вооруженных участников группы.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Операция по задержанию

Как отмечается в сообщении, девяти местным жителям сообщено о подозрении по фактам незаконного лишения свободы, похищении человека, грабежа и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами (ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 186, 1 ст.263 УК Украины).

Днепр задержание

По данным следствия, в январе 2023 года подозреваемые напали на пострадавшего у дома, применяя физическую силу, затащили его в автомобиль.

Днепр задержание

"Они отвезли мужчину в арендуемое помещение и удерживали. Забрав ключи от квартиры потерпевшего, завладели денежными средствами и другим ценным имуществом более чем на 1 млн грн. После совершенного фигуранты увезли мужчину в неизвестное место и оставили посреди дороги", — говорится в сообщении.

Днепр задержание

В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали девять вооруженных участников группы во время похищения еще одного человека посреди улицы г. Днепра.

Обыски

Проведен ряд санкционированных обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов, изъято оружие, гранаты, денежные средства.

Следствие продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений.

В настоящее время прокурорами направлено в суд ходатайство об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Днепр задержание

Днепр задержание

Днепр задержание

Днепр задержание

Напомним, ранее одесские правоохранители разоблачили группу лиц, совершивших разбойное нападение на супружескую пару. Двух сообщников полицейские задержали, местонахождение еще одного устанавливают.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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