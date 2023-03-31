В Днепре задержана банда, которая похищала и грабила людей: подробности

Преступников задержали при попытке похищения человека

В Днепре задержали вооруженную группировку, которая похищала и грабила людей. В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали девять вооруженных участников группы.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Операция по задержанию

Как отмечается в сообщении, девяти местным жителям сообщено о подозрении по фактам незаконного лишения свободы, похищении человека, грабежа и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами (ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 186, 1 ст.263 УК Украины).

По данным следствия, в январе 2023 года подозреваемые напали на пострадавшего у дома, применяя физическую силу, затащили его в автомобиль.

"Они отвезли мужчину в арендуемое помещение и удерживали. Забрав ключи от квартиры потерпевшего, завладели денежными средствами и другим ценным имуществом более чем на 1 млн грн. После совершенного фигуранты увезли мужчину в неизвестное место и оставили посреди дороги", — говорится в сообщении.

В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали девять вооруженных участников группы во время похищения еще одного человека посреди улицы г. Днепра.

Обыски

Проведен ряд санкционированных обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов, изъято оружие, гранаты, денежные средства.

Следствие продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений.

В настоящее время прокурорами направлено в суд ходатайство об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее одесские правоохранители разоблачили группу лиц, совершивших разбойное нападение на супружескую пару. Двух сообщников полицейские задержали, местонахождение еще одного устанавливают.