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У Дніпр затримали банду, яка викрадала та грабувала людей: подробиці

31 березня 2023 13:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Злочинців затримали під час спроби викрадення людини
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Дніпрі затримали озброєне угруповання, яке викрадало та грабувало людей. У ході проведення спецоперації правоохоронці затримали дев’ятьох озброєних учасників групи. 

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора

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Операція з затримання

Як зазначається у повідомленні, дев’ятьом місцевим жителям повідомлено про підозру за фактами незаконного позбавлення волі, викрадення людини, грабежу та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 186, ч. 1 ст. 263 КК України).

Дніпро затримання

За даними слідства, у січні 2023 року підозрювані напали на потерпілого біля будинку, застосовуючи фізичну силу, затягнули його до автомобіля. 

Дніпро затримання

"Вони відвезли чоловіка до орендованого приміщення та утримували. Забравши ключі від квартири потерпілого, заволоділи грошовими коштами та іншим цінним майном на понад 1 млн грн. Після скоєного фігуранти відвезли чоловіка у невідоме місце та залишили посеред дороги", — йдеться у повідомленні. 

Дніпро затримання

У ході проведення спецоперації правоохоронці затримали дев’ятьох озброєних учасників групи під час викрадення ще однієї людини посеред вулиці м. Дніпра.

Обшуки

Проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів, вилучено зброю, гранати, грошові кошти.

Слідство триває. Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів. 

Наразі прокурорами скеровано до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Дніпро затримання

Дніпро затримання

Дніпро затримання

Дніпро затримання

Нагадаємо, раніше одеські правоохоронці викрили групу осіб, які здійснили розбійний напад на подружню пару. Двох спільників поліцейські затримали, місцеперебування ще одного наразі встановлюють. 

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