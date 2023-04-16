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В Черновцах задержали мужчину, который ранил ножом собутыльника

16 апреля 2023 19:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черновцах задержали мужчину, который ранил ножом собутыльника
Человек, держащий нож в руках. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Черновцах задержали мужчину, который нанес ножевые ранения своему 42-летнему товарищу. У фигуранта и потерпевшего возник спор, когда они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает ГУ НП в Черновицкой области.

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Подробности

Сегодня, 16 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Авангардной в Черновцах лежит мужчина, вероятно, с ножевым ранением.

"Прибыв по указанному адресу, следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции установила, что на одной из улиц областного центра между двумя находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами возник словесный спор. Во время конфликта 43-летний черновчанин нанес два удара ножом в живот и грудную клетку 42-летнему местному жителю. После совершенного преступления нарушитель скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Врачи госпитализировали 42-летнего потерпевшего. У него диагностировали проникающее ножевое ранение.

В течение часа сотрудники полиции обнаружили правонарушителя и задержали его.

Мужчина, который нанес ножевые ранения другу
Человек, нанесший ножевые ранения своему товарищу. Фото: ГУ НП в Черновицкой области

Вещественное доказательство правоохранители изъяли и направили в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД для проведения необходимых экспертиз.

Нож, которым было совершено преступление
Нож, которым было совершено преступление. Фото: ГУ НП в Черновицкой области

Следователи полиции начали уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, полицейские Киевской области сообщили о подозрении мужчине, подозреваемом в убийстве товарища. Убийца спрятал тело на местном кладбище.

Также мы писали, что в Киеве задержали мужчину, который из-за ревности пытался убить свою 33-летнюю знакомую и ее 37-летнего товарища. Фигурант бросил гранату в людей.

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