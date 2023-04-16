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У Чернівцях затримали чоловіка, який поранив ножем товариша по чарці

16 квітня 2023 19:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернівцях затримали чоловіка, який поранив ножем товариша по чарці
Людина тримає ніж в руках. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чернівцях затримали чоловіка, який наніс ножові поранення своєму 42-річному товаришу. У фігуранта та потерпілого виникла суперечка, коли вони перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє ГУ НП в Чернівецькій області.

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Деталі

Сьогодні, 16 квітня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Авангардній у Чернівцях лежить чоловік, ймовірно з ножовим пораненням.

"Прибувши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції встановила, що на одній із вулиць обласного центру між двома чоловіками, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, виникла словесна суперечка. Під час конфлікту 43-річний чернівчанин наніс два удари ножем в живіт та грудну клітку 42-річному місцевому жителю. Після скоєного злочину порушник втік з місця події", — йдеться у повідомленні.

Лікарі госпіталізували 42-річного потерпілого. У нього діагностували проникаюче ножове поранення. 

Протягом години працівники поліції знайшли правопорушника та затримали його. 

Мужчина, который нанес ножевые ранения другу
Чоловік, який наніс ножові поранення своєму товаришу. Фото: ГУ НП у Чернівецькій області

Речовий доказ правоохоронці вилучили та направили до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення необхідних експертиз.

Нож, которым было совершено преступление
Ніж, яким було вчинено злочин. Фото: ГУ НП у Чернівецькій області

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Київщини повідомили про підозру чоловікові, якого підозрюють у вбивстві товариша. Убивця сховав тіло на місцевому кладовищі. 

Також ми писали, що у Києві затримали чоловіка, який через ревнощі намагався вбити свою 33-річну знайому та її 37-річного товариша. Фігурант кинув гранату в людей.

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