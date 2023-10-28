В Черновицкой области мужчина застрелил собаку, которая его укусила

Человек держит оружие. Фото: Pexels

Вчера, 27 октября, в селе Милиево Черновицкой области мужчина застрелил собаку, которая его укусила. Полицейские расследуют факт жестокого обращения с животным.

Об этом сообщает ГУ НП в Черновицкой области.

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Убийство животного

"Вчера 27 октября в полицию поступило сообщение от 37-летней жительницы села Милиево, о том что сосед застрелил собаку. Сотрудники Вижницкого райотдела полиции начали уголовное производство и устанавливают все обстоятельства инцидента", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Вижницкого РВП. Правоохранители установили, что вчера бездомный пес на одной из улиц села укусил за руку 42-летнего местного жителя. После этого мужчина взял из дома собственное зарегистрированное ружье и произвел один выстрел в сторону собаки. В результате полученных травм животное погибло.

Мужчина обратился к врачам для оказания ему медицинской помощи.

Полицейские изъяли оружие и тело собаки для всех необходимых экспертиз.

"По данному факту полицейские начали уголовное производство, предусмотренное статьей 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе правоохранители сообщили о подозрении мужчине в жестоком обращении с животным. Местный житель в состоянии опьянения ударил беспризорного щенка.

Также мы писали, что возле рынка в Одессе на улице Героев Крут мужчина нанес несколько ударов ножом в шею собаки породы китайская-хохлата. От полученных травм животное умерло на месте. Одесские правоохранители разоблачили подозреваемого в столь жестоком убийстве.