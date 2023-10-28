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У Чернівецькій області чоловік застрелив собаку, який його вкусив

28 жовтня 2023 14:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернівецькій області чоловік застрелив собаку, який його вкусив
Людина тримає зброю. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 27 жовтня, у селі Мілієве Чернівецької області чоловік застрелив собаку, який його вкусив. Поліцейські розслідують факт жорстокого поводження з твариною.

Про це повідомляє ГУ НП в Чернівецькій області.

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Вбивство тварини

"Учора 27 жовтня до поліції надійшло повідомлення від 37-річної жительки села Мілієве, про те що сусід застрелив собаку. Співробітники Вижницького райвідділу поліції розпочали кримінальне провадження та встановлюють всі обставини інциденту", — йдеться у повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Вижницького РВП. Правоохоронці встановили, що вчора безпритульний пес на одній із вулиць села вкусив за руку 42-річного місцевого жителя. Після цього чоловік взяв з дому власну зареєстровану рушницю та здійснив один постріл в бік собаки. Внаслідок отриманих травм тварина загинула.

Чоловік звернувся до лікарів для надання йому медичної допомоги.

Поліцейські вилучили зброю та тіло собаки для проведення всіх необхідних експертиз.

"За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження, передбачене статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці повідомили про підозру чоловіку у жорстокому поводженні з твариною. Місцевий мешканець напідпитку вдарив безпритульне цуценя.

Також ми писали, що поблизу ринку в Одесі на вулиці Героїв Крут чоловік завдав декілька ударів ножем у шию собаки породи китайська-чубата. Від отриманих травм тварина померла на місці. Одеські правоохоронці викрили підозрюваного в такому жорстокому вбивстві. 

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